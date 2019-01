все новости группы







27 янв 2019 : Новое видео MISSHAPEN



Новое видео MISSHAPEN



"The Swarm", новое видео группы MISSHAPEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Transcendence, выходящего восьмого февраля:



"The Pressures Of Time Pt.1"

"The Pressures Of Time Pt.2"

"The Swarm"

"Strong Man's Will"

"Transcendence"













