29 янв 2019 : SNAKEBITE WHISKY выпустили новый альбом



SNAKEBITE WHISKY выпустили новый альбом



Главная слиз-команда Австралии, SNAKEBITE WHISKY выпустили дебютный альбом This Side Of Hell.



Видео на одну из песен из этого диска, "Down In The Dirt", доступно для просмотра ниже.













