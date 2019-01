28 янв 2019



Новая песня THE CIRCLE



"Trust Fund Baby", новая песня группы THE CIRCLE, в состав которой входят Michael Anthony, Jason Bonham и Vic Johnson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в выходящий десятого мая на BMG альбом "Space Between".



















