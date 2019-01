сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома IRON FIRE



IRON FIRE представили обложку и трек-лист нового альбома "Beyond The Void", выход которого намечен на 8 марта на Crime Records. Первый сингл из этого альбома, "Beyond The Void", будет представлен 1 февраля. Продюсером материала был Tue Madsen (The Haunted, Dark Tranquillity, Madball).



Трек-лист:



Intro

"Beyond The Void"

"Final Warning"

"Cold Chains Of The North"

"Wrong Turn"

"Bones And Gasoline"

"Old Habits Die Hard"

"Judgement Day"

"To Hell And Back"

"One More Bullet"

"The Devils Path"

"Out Of Nowhere"











