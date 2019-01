сегодня



Музыканты ROYAL HUNT в N'TRIBE



Модерн классик рок проект N'TRIBE, в состав которого входят André Andersen, Jonas Larsen, Henrik Brockmann, выпустит дебютный ЕР "Root 'N' Branch" 19 апреля на NorthPoint Productions.



Трек-лист:



"Staring Down The Barrel"

"Down On My Knees"

"What Goes Around Comes Around"

"Paint It Black"











