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Музыканты ROYAL HUNT в N'TRIBE
Модерн классик рок проект N'TRIBE, в состав которого входят André Andersen, Jonas Larsen, Henrik Brockmann, выпустит дебютный ЕР "Root 'N' Branch" 19 апреля на NorthPoint Productions.
Трек-лист:
"Staring Down The Barrel"
"Down On My Knees"
"What Goes Around Comes Around"
"Paint It Black"
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