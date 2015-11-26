Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 41
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 29
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 26
*Голограмма DIO поедет в тур в мае 23
*CANNIBAL CORPSE нашли гитариста 23
[= ||| все новости группы



*

N'Tribe

*
| - |
|||| сегодня

Музыканты ROYAL HUNT в N'TRIBE



*
zoom
*
* *
Модерн классик рок проект N'TRIBE, в состав которого входят André Andersen, Jonas Larsen, Henrik Brockmann, выпустит дебютный ЕР "Root 'N' Branch" 19 апреля на NorthPoint Productions.

Трек-лист:

"Staring Down The Barrel"
"Down On My Knees"
"What Goes Around Comes Around"
"Paint It Black"

N'TRIBE Featuring ROYAL HUNT Members To Release Debut EP In April; Soundbites Streaming




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 265

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Necrophobic Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом