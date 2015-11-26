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Skyblood

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1 фев 2019 : MATS LEVÉN в SKYBLOOD



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MATS LEVÉN в SKYBLOOD



MATS LEVÉN основал новую группу SKYBLOOD и уже подписал контракт с Napalm Records.



«Через несколько дней после расставания с CANDLEMASS, я связался с Napalm records и показал им сольный материал. Время благоволило и я рад сообщить о контракте моей новой группы SKYBLOOD с этим замечательным лейблом. Выход дебютного диска намечен на осень»



В качестве гостей в записи дебютного материала примут участие Martin "Axe" Axenrot (BLOODBATH, OPETH, WITCHERY), Nalley Påhlsson (TREAT, THERION), Snowy Shaw (ex-KING DIAMOND) и Petter Karlsson (ex-THERION, DIABLO SWING ORCHESTRA).











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