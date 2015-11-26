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Skyblood

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1 фев 2019 : 		 MATS LEVÉN в SKYBLOOD

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MATS LEVÉN в SKYBLOOD



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MATS LEVÉN основал новую группу SKYBLOOD и уже подписал контракт с Napalm Records.

«Через несколько дней после расставания с CANDLEMASS, я связался с Napalm records и показал им сольный материал. Время благоволило и я рад сообщить о контракте моей новой группы SKYBLOOD с этим замечательным лейблом. Выход дебютного диска намечен на осень»

В качестве гостей в записи дебютного материала примут участие Martin "Axe" Axenrot (BLOODBATH, OPETH, WITCHERY), Nalley Påhlsson (TREAT, THERION), Snowy Shaw (ex-KING DIAMOND) и Petter Karlsson (ex-THERION, DIABLO SWING ORCHESTRA).



Former CANDLEMASS Singer MATS LEVГ‰N Launches SKYBLOOD, Signs With NAPALM RECORDS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


1 фев 2019, 19:37		Ура, надеюсь этот мега-сессионщик наконец-то обрёл свою постоянную группу.


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