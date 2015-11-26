Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 45
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 37
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 29
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 27
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 26
[= ||| все новости группы



*

The Mist

*
Страна
BrazilБразилия
Стиль
-
| - |
|||| сегодня

Гитарист SEPULTURA возрождает THE MIST



*
zoom
*
* *
Группа THE MIST, в состав которого входит бывший гитарист SEPULTURA Jairo Guedz, планирует отправится в юбилейный тур. В состав команды будет входить практически те же музыканты, что и записывали альбом "The Hangman Tree": Vladimir Korg на вокале, Chris Salles на ударных и Wesley Ribeiro (HELLS PUNCH, HAMMURABI, DROWNED) заменит Marcelo "Cello" Dias на басу.



Former SEPULTURA Guitarist JAIRO GUEDZ Resurrects THE MIST For 30th-Anniversary Tour



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 344

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом