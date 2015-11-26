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Гитарист SEPULTURA возрождает THE MIST
Группа THE MIST, в состав которого входит бывший гитарист SEPULTURA Jairo Guedz, планирует отправится в юбилейный тур. В состав команды будет входить практически те же музыканты, что и записывали альбом "The Hangman Tree": Vladimir Korg на вокале, Chris Salles на ударных и Wesley Ribeiro (HELLS PUNCH, HAMMURABI, DROWNED) заменит Marcelo "Cello" Dias на басу. |
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