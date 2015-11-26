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GRAHAM BONNET на новом ЕР ROUGH ROCKERS



Шведские рокеры ROUGH ROCKERS объявили о выпуске нового ЕР, в записи которого принимал участие GRAHAM BONNET. Релиз, получивший название "Smoke And Mirrors", будет доступен начиная с двадцать девятого апреля. За сведение отвечал Tomas Skogsberg (Backyard Babies, Entombed).









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