Новое видео LIKE A STORM



"Complicated (Stitches & Scars)", новое видео группы LIKE A STORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Catacombs", выпущенного весной прошлого года на Century Media/RED.



Трек-лист:



01. The Devil Inside



02. Out Of Control



03. Catacombs



04. Complicated (Stitches & Scars)



05. Solitary



06. The Bitterness



07. Until The Day I Die



08. Hole In My Heart



09. Bullet In The Head



10. These Are The Bridges You Burned Down



11. Pure Evil















