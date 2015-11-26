Новая песня FLAT EARTH

Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустили дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.
За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:
01. Subhuman
02. Blame
03. Given Time
04. Cyanide
05. None For One
06. The Glow
07. Noble Swine
08. Limelight
09. Freedoom
10. Blunt
11. Kill My God
Официальное видео с текстом на "Subhuman" доступно ниже.
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