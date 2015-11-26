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Flat Earth

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FinlandФинляндия
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|||| 4 фев 2019

Новая песня FLAT EARTH



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Группа FLAT EARTH, в состав которой входят бывшие участники HIM Mikko "Linde" Lindström и Mika "Gas Lipstick" Karppinen, а также бывший басист AMORPHIS Niclas Etelävuori и вокалист POLANSKI Anttoni "Anthony" Pikkarainen, выпустили дебютную работу, получившую название "None For One", девятого ноября на Drakkar Entertainment. Его запись проходила в студии Finnvox вместе с известным продюсером Hiili Hiilesmaa, ранее работавшим с такими группами как HIM, AMORPHIS, THE 69 EYES, APOCALYPTICA и многими другими.

За оформление отвечала Minna Niskanen, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Subhuman

02. Blame

03. Given Time

04. Cyanide

05. None For One

06. The Glow

07. Noble Swine

08. Limelight

09. Freedoom

10. Blunt

11. Kill My God

Официальное видео с текстом на "Subhuman" доступно ниже.



FLAT EARTH Feat. Former HIM And AMORPHIS Members: 'Subhuman' Lyric Video








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