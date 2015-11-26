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Brant Bjork

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BRANT BJORK выпустит альбом весной



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BRANT BJORK объявил о выпуске новой работы, получившей название "Jacoozzi", этой весной, а именно пятого апреля. Первый трек из этого диска, инструментальный фанк номер "Guerrilla Funk", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Can't Out Run The Sun

02. Guerrilla Funk

03. Mexico City Blues

04. Five Hundred Thousand Dollars

05. Black & White Wonderland

06. Oui

07. Mixed Nuts

08. Lost In Race

09. Polarized

10. Do You Love Your World?



BRANT BJORK To Release 'Jacoozzi' Album In April






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