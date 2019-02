сегодня



BRANT BJORK выпустит альбом весной



BRANT BJORK объявил о выпуске новой работы, получившей название "Jacoozzi", этой весной, а именно пятого апреля. Первый трек из этого диска, инструментальный фанк номер "Guerrilla Funk", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Can't Out Run The Sun



02. Guerrilla Funk



03. Mexico City Blues



04. Five Hundred Thousand Dollars



05. Black & White Wonderland



06. Oui



07. Mixed Nuts



08. Lost In Race



09. Polarized



10. Do You Love Your World?



















+0 -0









просмотров: 63