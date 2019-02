все новости группы







6 фев 2019 : Музыканты ARMAGEDDON в DAUGHTER CHAOS



Музыканты ARMAGEDDON в DAUGHTER CHAOS



Бывшие участники группы ARMAGEDDON, в состав которой входил бывший гитарист ARCH ENEMY Christopher Amott, основали новую команду DAUGHTER CHAOS, заключившую сделку с лейблом Seeing Red Records. Выход дебютного материала намечен на весну/лета.



Состав:



* Antony Hämäläinen (ARMAGEDDON, NORDJÄRVI, NIGHTRAGE) - Vocals



* Joey Concepcion (ARMAGEDDON, ARCH ENEMY, JASTA, THE ABSENCE) - Guitar



* Sara Claudius (ARMAGEDDON, THE OBSESSED) - Bass



* Andrew Pevny (ARMAGEDDON, FRAMEWORK) - Guitar



* Yanni Sofianos (OBSESSION) - Drums















