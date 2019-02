сегодня



Новый альбом STONECAST выйдет в марте



Французская группа STONECAST выпустит свой третий альбом, получивший название "I Earther", 8 марта на Pitch Black Records.



Трек-лист:



"Captors Of Insanity"

"Goddess Of Rain"

"The Cherokee"

"The Earther"

"Animal Reign"

"Forevermore"

"Precipice To Hell"

"Resistance"

"Stainless"















просмотров: 119