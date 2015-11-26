Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 42
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 37
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 28
*Видео с текстом от IN FLAMES 20
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
[= ||| все новости группы



*

Bloodmoon Ritual

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

Музыканты EXODUS, SACRED REICH, DARK ANGEL в BLOODMOON RITUAL



*
zoom
*
* *
Бывший вокалист EXODUS Rob Dukes, бывший ударник SACRED REICH Greg Hall совместно с гитаристом и басистом DARK ANGEL Eric'ом Meyer'ом и Michael'ом Gonzalez'ом основал новую группу BLOODMOON RITUAL. Дополнил состав Chris Cannella, в настоящий момент занятый на вокале в AUTUMN'S END.

Эти мужчины отыграют на крупнейших площадках Европы и США и выпустят пластинку, которая станет вехой в металл мире!



Ex-EXODUS, SACRED REICH Members Join Forces With DARK ANGEL Guitarist, Bassist In BLOODMOON RITUAL




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 77

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом