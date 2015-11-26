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Музыканты EXODUS, SACRED REICH, DARK ANGEL в BLOODMOON RITUAL



Бывший вокалист EXODUS Rob Dukes, бывший ударник SACRED REICH Greg Hall совместно с гитаристом и басистом DARK ANGEL Eric'ом Meyer'ом и Michael'ом Gonzalez'ом основал новую группу BLOODMOON RITUAL. Дополнил состав Chris Cannella, в настоящий момент занятый на вокале в AUTUMN'S END.



Эти мужчины отыграют на крупнейших площадках Европы и США и выпустят пластинку, которая станет вехой в металл мире!















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