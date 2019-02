сегодня



Видео с текстом FIFTH ANGEL



"Stars Are Falling", новое видео с текстом группы FIFTH ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Third Secret", выпущенного недавно на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Stars Are Falling"

"We Will Rise"

"Queen Of Thieves"

"Dust To Dust"

"Can You Hear Me"

"This Is War"

"Fatima"

"Third Secret"

"Shame On You"

"Hearts Of Stone"

















