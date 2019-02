Видео с текстом от YEAR OF THE LOCUST

сегодня



YEAR OF THE LOCUST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Stay Alive." В записи этого трека принимал участие барабанщик TESLA Troy Luccketta и гитарист Florida Georgia Lind Brian Bonds.













