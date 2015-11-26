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Lullwater

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|||| 11 фев 2019

Новое видео LULLWATER



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"Empty Chamber", новое видео группы LULLWATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Voodoo", выходящего 22 февраля.

Трек-лист:

"Curtain Call"
"Dark Divided"
"Empty Chamber"
"Similar Skin"
"This Life"
"Godlike"
"Buzzards"
"Fight Of Your Life"
"Into The Sun"
"Yellow Bird"
"Suffer Not"

LULLWATER Debut






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