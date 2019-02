11 фев 2019



Новое видео LULLWATER



"Empty Chamber", новое видео группы LULLWATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Voodoo", выходящего 22 февраля.



Трек-лист:



"Curtain Call"

"Dark Divided"

"Empty Chamber"

"Similar Skin"

"This Life"

"Godlike"

"Buzzards"

"Fight Of Your Life"

"Into The Sun"

"Yellow Bird"

