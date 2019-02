12 фев 2019



Видео с выступления KOMMANDO



Немецкая группа KOMMANDO опубликовала видео с выступления на Wacken Open Air, состоявшегося летом 2015 года.



Сет-лист был следующим:



"Machinegun Punk"

"Untitled"

"Indoctrination"

"Old And In The Way"

"Crush Them To Death"

"Bitching Hair"

"Iron Goat Triumph"

"Kommandojugend"

"One For Your Wife"

"Die Jugend ist unser Unglück"

"Alle gegen alle"











