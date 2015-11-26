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Kommando

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|||| 12 фев 2019

Видео с выступления KOMMANDO



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Немецкая группа KOMMANDO опубликовала видео с выступления на Wacken Open Air, состоявшегося летом 2015 года.

Сет-лист был следующим:

"Machinegun Punk"
"Untitled"
"Indoctrination"
"Old And In The Way"
"Crush Them To Death"
"Bitching Hair"
"Iron Goat Triumph"
"Kommandojugend"
"One For Your Wife"
"Die Jugend ist unser Unglück"
"Alle gegen alle"

KOMMANDO Live At Wacken Open Air 2015; HQ Video Of Full Set Streaming




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