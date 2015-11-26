RON JARZOMBEK выустил два сингла

Ron Jarzombek (BLOTTED SCIENCE, SPASTIC INK, WATCHTOWER) недавно выпустил два синла — "Frenetically Inconsistent Velocities Entwined" и "The Ink Panther".
"Frenetically Inconsistent Velocities Entwined" (a.k.a. "FIVE") — это первая из четырёх песен, изначально написанная для третьего диска BLOTTED SCIENCE. Трек, для которого Ron Jarzombek сыграл гитарные партии и сделал программинг, а Alex Webster исполнил басовые линии, содержит большое количество изменений в ритме, а также балстбиты.
Остальные три композиции пока не готовы, они будут выпущены в качестве цифровых синглов.
"The Ink Panther" — это ремейк классической темы Генри Манчини "The Pink Panther Theme".
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