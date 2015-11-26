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Вокалист TIGERTAILZ в BARE KNUCKLE MESSIAHS



Бывший вокалист TIGERTAILZ KIM HOOKER основал новую группу BARE KNUCKLE MESSIAHS, в состав которой также входят бывшие участники TIGERTAILZ Andy Skinner и Cy, а также давний друг Hooker'а, бывший басист группы S.E.X. — JJ.



Дебютная работа, в которую войдут десять треков, планируется к выпуску в первый квартал 2019 года. Видео на первый сингл будет представлено в ближайшее время.



«Я всегда тяготел к более тяжёлой части рок-музыки, и этот альбом как раз то, что я всегда хотел сделать. Пришлось ждать долго, так как лично я ждал момента, чтобы всё совпало, однако считаю, что ожидание того стоило. Мы также планируем представить этот материал и на концертах!»











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