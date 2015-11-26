Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 33
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 28
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
*Видео с текстом от IN FLAMES 18
[= ||| все новости группы



*

Xaon

*
| - |
|||| сегодня

Новое видео XAON



*
zoom
*
* *
"Solipsism", новое видео группы XAON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Solipsis, выходящего 12 апреля на Mighty Music.

Exclusive: XAON Premieres вЂњSolipsismвЂќ Video





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 73

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом