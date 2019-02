сегодня



Новый альбом IMAGIKA выйдет в этом году



Группа IMAGIKA записала новый альбом под названием "Only Dark Hearts Survive", который должен выйти в этом году. В данный момент запись проходит сведение и мастеринг при поддержке Andy La Rocque'а в Sonic Train Studios. Обложку для диска создали в Sledgehammer Graphix/Jobert Mello.



Трек-лист:



“Where Our Demons Dwell”

“Cast Into Damnation”

“Prisoners Of Fate”

“Suffocate On Hate”

“The Spiteful One”

“The Faceless Rise”

“Firefight”

“Only Dark Hearts Survive”











