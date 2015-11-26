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Imagika

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17 фев 2019 : 		 Новый альбом IMAGIKA выйдет в этом году

8 янв 2011 : 		 IMAGIKA прекращают существование

22 сен 2010 : 		 IMAGIKA расстались с вокалистом

17 сен 2010 : 		 IMAGIKA сочиняют новый материал

28 апр 2010 : 		 IMAGIKA расстались с барабанщиком и нашли нового

21 мар 2010 : 		 Новый альбом IMAGIKA доступен для прослушивания

20 янв 2010 : 		 Обложка и трек из нового альбома IMAGIKA

24 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома IMAGIKA

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7 фев 2006 : 		 IMAGIKA огласили трек-лист нового релиза

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Новый альбом IMAGIKA выйдет в этом году



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Группа IMAGIKA записала новый альбом под названием "Only Dark Hearts Survive", который должен выйти в этом году. В данный момент запись проходит сведение и мастеринг при поддержке Andy La Rocque'а в Sonic Train Studios. Обложку для диска создали в Sledgehammer Graphix/Jobert Mello.

Трек-лист:

“Where Our Demons Dwell”
“Cast Into Damnation”
“Prisoners Of Fate”
“Suffocate On Hate”
“The Spiteful One”
“The Faceless Rise”
“Firefight”
“Only Dark Hearts Survive”

IMAGIKA вЂ“ Featuring KILL RITUAL, KING DIAMOND Members Return With Only Dark Hearts Survive Album




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