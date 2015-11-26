Новый альбом IMAGIKA выйдет в этом году

Группа IMAGIKA записала новый альбом под названием "Only Dark Hearts Survive", который должен выйти в этом году. В данный момент запись проходит сведение и мастеринг при поддержке Andy La Rocque'а в Sonic Train Studios. Обложку для диска создали в Sledgehammer Graphix/Jobert Mello.
Трек-лист:
“Where Our Demons Dwell”
“Cast Into Damnation”
“Prisoners Of Fate”
“Suffocate On Hate”
“The Spiteful One”
“The Faceless Rise”
“Firefight”
“Only Dark Hearts Survive”
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