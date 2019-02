сегодня



Новое видео THE INFECTION



"Consequences", новое видео группы THE INFECTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Time To Heal", выходящего 8 марта.



Трек-лист:



“Consequences”

“Here We Go Again”

“Hate To Lose”

“The Brave”

“Waiting”

“For One Night”

“Vagrant”

“Time To Heal”

“There Goes The World”

“Waiting” (Radio Edit)













