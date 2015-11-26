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The Infection

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Новое видео THE INFECTION



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"Consequences", новое видео группы THE INFECTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Time To Heal", выходящего 8 марта.

Трек-лист:

“Consequences”
“Here We Go Again”
“Hate To Lose”
“The Brave”
“Waiting”
“For One Night”
“Vagrant”
“Time To Heal”
“There Goes The World”
“Waiting” (Radio Edit)

THE INFECTION Premiers "Consequences" Music Video





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