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Новое видео THE INFECTION
"Consequences", новое видео группы THE INFECTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Time To Heal", выходящего 8 марта.
Трек-лист:
“Consequences”
“Here We Go Again”
“Hate To Lose”
“The Brave”
“Waiting”
“For One Night”
“Vagrant”
“Time To Heal”
“There Goes The World”
“Waiting” (Radio Edit)
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