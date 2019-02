сегодня



Видео с текстом от SWORN ENEMY



Новый альбом SWORN ENEMY под названием "Gamechanger" выйдет 5 апреля на M-Theory Audio. Видео с текстом на песню "Prepare For Payback" из этого диска можно увидеть ниже.



Трек-лист:



01. Intro

02. Prepare For Payback

03. Seeds Of Hate

04. Coming Undone

05. Justify

06. DOA

07. Fragments Of A Broken Life

08. The Fall Of Modern Man

09. Selling A Dream

10. The Consequence

11. Integrity Defines Strength















