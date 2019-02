сегодня



Видео от FROM CRISIS TO COLLAPSE



Австралийская экстрим-металлическая группа FROM CRISIS TO COLLAPSE опубликовала видео на трек "Slow Burn", который вошёл в дебютный ЕР "The Seventh Tree", выпущенный на Art Is War Records. Видео доступно ниже.













