Видео с текстом от DREAMS IN FRAGMENTS



"Nightchild", видео с текстом от швейцарской группы DREAMS IN FRAGMENTS, доступно для просмотра ниже.



DREAMS IN FRAGMENTS — это мелодик-металл-группа в духе Delain и Nightwish, с женским оперным вокалом и мужским экстремальным вокалом, а также с оркестровыми аранжировками.











