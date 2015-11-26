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Видео с текстом от DREAMS IN FRAGMENTS
"Nightchild", видео с текстом от швейцарской группы DREAMS IN FRAGMENTS, доступно для просмотра ниже.
DREAMS IN FRAGMENTS — это мелодик-металл-группа в духе Delain и Nightwish, с женским оперным вокалом и мужским экстремальным вокалом, а также с оркестровыми аранжировками.
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