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Dreams In Fragments

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Страна
SwitzerlandШвейцария
Стиль
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Видео с текстом от DREAMS IN FRAGMENTS



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"Nightchild", видео с текстом от швейцарской группы DREAMS IN FRAGMENTS, доступно для просмотра ниже.

DREAMS IN FRAGMENTS — это мелодик-металл-группа в духе Delain и Nightwish, с женским оперным вокалом и мужским экстремальным вокалом, а также с оркестровыми аранжировками.

DREAMS IN FRAGMENTS Release Lyric Video For вЂњNightchildвЂќ




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