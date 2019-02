сегодня



Новое видео PUTREFIED CORPSE



"Cordon Bleu Of Her Curvaceous Body", новое видео группы PUTREFIED CORPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Left To Rot", выходящего 19 марта на Xtreem Music.



Трек-лист:



"Intro I"

"Smashed To Pieces"

"Cordon Bleu Of Her Curvaceous Body"

"Embrace Death In Solitude"

"Bloodbath"

"Sociopathic Monstrosity"

"Intro II"

"Obliteration Of Cerebral Arteriovenous Malformation"

"Procreation Of The Rotten Flesh" (feat. Per Boder)

"Necrotopia - Zombie Apocalypse"

"Joyful Repeating Movement"

"Godly Beings" (Obituary cover)















