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Музыканты AKERCOCKE, FEN в SKALDIC CURSE



Записанный ещё в 2009 году альбом группы SKALDIC CURSE, в состав которой входят участники AKERCOCKE и FEN, наконец-то будет издан официально — 3 мая на Apocalyptic Witchcraft альбом "Devourer" будет доступен в цифровом виде и на физическом носителе.



Трек-лист:



"Last Humanoid Howling"

"Devourer"

"End - Earth"

"Bloodstained Asylum"

"Pay - War Approaching"

"Impact Winter"

"Abduction Void"

"Self - Replicating Armageddon Assembler"

"Torus"











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