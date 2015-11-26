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Skaldic Curse

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Музыканты AKERCOCKE, FEN в SKALDIC CURSE



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Записанный ещё в 2009 году альбом группы SKALDIC CURSE, в состав которой входят участники AKERCOCKE и FEN, наконец-то будет издан официально — 3 мая на Apocalyptic Witchcraft альбом "Devourer" будет доступен в цифровом виде и на физическом носителе.

Трек-лист:

"Last Humanoid Howling"
"Devourer"
"End - Earth"
"Bloodstained Asylum"
"Pay - War Approaching"
"Impact Winter"
"Abduction Void"
"Self - Replicating Armageddon Assembler"
"Torus"

SKALDIC CURSE Featuring AKERCOCKE, FEN Members - 2009's Devourer Album To See Light Of Day In May




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