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Музыканты AKERCOCKE, FEN в SKALDIC CURSE
Записанный ещё в 2009 году альбом группы SKALDIC CURSE, в состав которой входят участники AKERCOCKE и FEN, наконец-то будет издан официально — 3 мая на Apocalyptic Witchcraft альбом "Devourer" будет доступен в цифровом виде и на физическом носителе.
Трек-лист:
"Last Humanoid Howling"
"Devourer"
"End - Earth"
"Bloodstained Asylum"
"Pay - War Approaching"
"Impact Winter"
"Abduction Void"
"Self - Replicating Armageddon Assembler"
"Torus"
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