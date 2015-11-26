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EDEN'S CURSE готовят концептуальный альбом



EDEN'S CURSE опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады сообщить о том, что наша шестая работа будет концептуальной. Мы пока на ранней стадии сочинения, и сегодня мы утвердили эти планы с AFM Records. Никто никуда не спешит, мы все хотим быть уверены в том, что вы получите ровно то качество материала, которого заслуживаете. Мы будем постоянно держать вас в курсе происходящего через различные социальные сети!»











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