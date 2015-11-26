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Eden's Curse

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23 фев 2019 : 		 EDEN'S CURSE готовят концептуальный альбом

4 ноя 2018 : 		 EPK от EDEN'S CURSE

31 окт 2018 : 		 Видео с текстом от EDEN'S CURSE

22 сен 2018 : 		 EDEN'S CURSE выпускают сборник лучшего

12 дек 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета EDEN'S CURSE

14 ноя 2017 : 		 Вышли демо EDEN'S CURSE

3 сен 2017 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

26 авг 2017 : 		 EDEN’S CURSE посвятили песню гитаристу STEELHEART

24 авг 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

4 авг 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

28 июл 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

28 июн 2017 : 		 Перезаписанный альбом EDEN’S CURSE выйдет летом

17 окт 2016 : 		 Семплы новых песен EDEN'S CURSE

12 окт 2016 : 		 Новая песня EDEN'S CURSE

29 сен 2016 : 		 EPK от EDEN'S CURSE

23 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EDEN'S CURSE

9 июл 2016 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

4 июл 2016 : 		 Детали нового альбома EDEN'S CURSE

26 июн 2016 : 		 LIV KRISTINE на новом альбоме EDEN'S CURSE

29 авг 2015 : 		 Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в октябре

14 июл 2015 : 		 EDEN'S CURSE бросили вызов EDEN'S CURSE

16 апр 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

1 апр 2015 : 		 Новый участник EDEN'S CURSE

24 мар 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

13 фев 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

31 янв 2015 : 		 Трек-лист концертного релиза EDEN'S CURSE
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EDEN'S CURSE готовят концептуальный альбом



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EDEN'S CURSE опубликовали следующее сообщение:

«Мы рады сообщить о том, что наша шестая работа будет концептуальной. Мы пока на ранней стадии сочинения, и сегодня мы утвердили эти планы с AFM Records. Никто никуда не спешит, мы все хотим быть уверены в том, что вы получите ровно то качество материала, которого заслуживаете. Мы будем постоянно держать вас в курсе происходящего через различные социальные сети!»

EDEN'S CURSE Writing Concept Album For 2020 Release




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