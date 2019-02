сегодня



Новое видео ATHANASIA



Группа ATHANASIA, в состав которой входят бывшие музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH, SEBASTIAN BACH и MURDERDOLLS, опубликовала новое видео на трек "Nightmare Sound" из альбома "The Order Of The Silver Compass", выход которого намечен на 15 марта на Seeing Red Records и Rock of Angels Records.



Трек-лист:



01. Read Between The Lines

02. Spoils Of War

03. The Order Of The Silver Compass

04. Cyclops Lord (My Will Is Done)

05. The Bohemian

06. Mechanized Assault

07. Nightmare Sound

08. White Horse



















