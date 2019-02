сегодня



Новая песня MECHANICAL GOD CREATION



"Warface", новая песня группы MECHANICAL GOD CREATION, доступна для прослушивания ниже. Этот сингл взят из альбома "The New Chapter", выход которого запланирован на 29 марта на The Goatmancer Records.



Трек-лист:



"The New Chapter"

"I Am The Godless Man"

"Till The Sun Is No Longer Black"

"Walking Dead"

"Before The Dawn"

"Overlord"

"What Remains"

"Black Faith"

"Dark Echoes"

"Bow To Death"

"Warface"

"Red Blood On White Snow"













