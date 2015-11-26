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Проект SYLVAINE номинирован на Грэмми
Проект SYLVAINE, детище Kathrine Shepard, стал первым женским коллективом, номинированным на Spellemannprisen, норвежский аналог Грэмми.
«Для меня невероятная честь быть номинированной на Spellemannprisen в metal-категории. Я невероятно признательна, что моя работа, Atoms Aligned, Coming Undone, поборется с еще тремя прекрасными норвежскими релиза прошлого года. Впервые женщина номинирована в этой категории, не говоря уже о том, что это "one-woman" проект, что для меня это событие делает еще более особенным».
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Toney Moon
Oloir
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