все новости группы







Sinnrs

?

-

-





28 фев 2019 : Новый альбом SINNRS выйдет весной



сегодня



Новый альбом SINNRS выйдет весной



Rockshots Records / Extreme Metal Music объявили о заключении контракта с датской командой SINNRS, дебютный альбом которой получил название "Profound" и выйдет двадцать шестого апреля:



“Nihil”

“To Derive Eden’s Flame”

“The Storm Of I”

“Lift My Bones”

“Renowned Praetorians”

“No Promise To Mankind”

“It Calls Me”

“Et Sic Incipit”

“Watch Her Soul Burn”

“Commemorate None”











+0 -0









просмотров: 182