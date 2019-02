сегодня



Новое видео AFTER THE BURIAL



"Behold The Crown", новое видео группы AFTER THE BURIAL, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Evergreen", выходящего 19 апреля на Sumerian Records.



Трек-лист:



"Behold The Crown"

"Exit, Exist"

"11/26"

"In Flux"

"Respire"

"Quicksand"

"The Great Repeat"

"To Challenge Existence"

"A Pulse Exchanged"













просмотров: 205