Видео с текстом от ACID DEATH



ACID DEATH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Godless Shrines", которая будет включена в выходящий 15 марта на 7hard/7us Media Group GmbH альбом "Primal Energies".



Трек-лист:



"My Bloody Crown"

"Inner Demons"

"Godless Shrines"

"Primal Energies"

"The Rope"

"Fire Of The Insane"

"Reality And Fear"

"Regret/Repent"

"The Void Before..."

"H.U.M.A.N."













