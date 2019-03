сегодня



Новое видео FROM SORROW TO SERENITY



"Reclaim", новое видео группы FROM SORROW TO SERENITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 22 марта на Long Branch Records.



Трек-лист:



"Denounce"

"We Are Liberty"

"Reclaim"

"Alight"

"Perpetrator"

"Solitude"

"Unity Asunder"

"Inside A Soul"

"Supremacy"

"7"

"Resurgence"













