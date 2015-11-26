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Новое видео RISING



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"White Heat",, новое видео группы RISING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sword And Scythe, выпущенного 26 октября на Indisciplinarian. В качестве гостей в записи принимали участие Anders Hjort Straarup на трамбоне и известный датский рок-музыкант Tim Christensen (Dizzy Mizz Lizzy, Tim Christensen).

RISING Debuts "White Heat" Music Video






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