Новое видео SLEEPKILLERS

"Drown", новое видео группы SLEEPKILLERS, в состав которой входит вокалист Damien Starkey (PUDDLE OF MUDD), басист Sam Rivers (LIMP BIZKIT), гитарист Adam Latiff (PUDDLE OF MUDD) и барабанщик Bobby Amaru (SALIVA), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sleepkillres", выпущенного 1 марта.
Трек-лист:
01. Dirty Foot
02. Leftovers
03. Left For Dead
04. Drown
05. Hogtied
06. Hate Me
07. So Low
08. End Of The Rope
09. Facedown
10. Better Man
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