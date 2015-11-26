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Новое видео SLEEPKILLERS



"Drown", новое видео группы SLEEPKILLERS, в состав которой входит вокалист Damien Starkey (PUDDLE OF MUDD), басист Sam Rivers (LIMP BIZKIT), гитарист Adam Latiff (PUDDLE OF MUDD) и барабанщик Bobby Amaru (SALIVA), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sleepkillres", выпущенного 1 марта.



Трек-лист:



01. Dirty Foot

02. Leftovers

03. Left For Dead

04. Drown

05. Hogtied

06. Hate Me

07. So Low

08. End Of The Rope

09. Facedown

10. Better Man















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