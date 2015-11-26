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Sleepkillers

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Новое видео SLEEPKILLERS



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"Drown", новое видео группы SLEEPKILLERS, в состав которой входит вокалист Damien Starkey (PUDDLE OF MUDD), басист Sam Rivers (LIMP BIZKIT), гитарист Adam Latiff (PUDDLE OF MUDD) и барабанщик Bobby Amaru (SALIVA), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sleepkillres", выпущенного 1 марта.

Трек-лист:

01. Dirty Foot
02. Leftovers
03. Left For Dead
04. Drown
05. Hogtied
06. Hate Me
07. So Low
08. End Of The Rope
09. Facedown
10. Better Man



SLEEPKILLERS Feat. LIMP BIZKIT, PUDDLE OF MUDD, SALIVA Members:




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