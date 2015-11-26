Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 45
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
[= ||| все новости группы



*

Lice

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
| - |
|||| сегодня

Музыканты SHINING, TEITANBLOOD в LICE



*
zoom
*
* *
“Layers Of Dirt”, новая песня авангард-блэк-металл-группы LICE, в состав которой входят участники SHINING, TEITANBLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Woe Betide You", выход которого запланирован на 10 мая на Season Of Mist.

Трек-лист:

“Beyond Eternal Recurrence”
“Layers Of Dirt”
“Towards Reality”
“Level Below”
“Roadkill”
“Pride Eraser”
“…And So The Ceaseless Murmur Of The World Came To An End”

LICE вЂ“ Featuring SHINING, TEITANBLOOD Members Sign To Season Of Mist; Woe Betide You Album Details Revealed





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 74

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом