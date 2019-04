сегодня



Музыканты SHINING, TEITANBLOOD в LICE



“Layers Of Dirt”, новая песня авангард-блэк-металл-группы LICE, в состав которой входят участники SHINING, TEITANBLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Woe Betide You", выход которого запланирован на 10 мая на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Beyond Eternal Recurrence”

“Layers Of Dirt”

“Towards Reality”

“Level Below”

“Roadkill”

“Pride Eraser”

“…And So The Ceaseless Murmur Of The World Came To An End”













