Музыканты SHINING, TEITANBLOOD в LICE

“Layers Of Dirt”, новая песня авангард-блэк-металл-группы LICE, в состав которой входят участники SHINING, TEITANBLOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Woe Betide You", выход которого запланирован на 10 мая на Season Of Mist.
Трек-лист:
“Beyond Eternal Recurrence”
“Layers Of Dirt”
“Towards Reality”
“Level Below”
“Roadkill”
“Pride Eraser”
“…And So The Ceaseless Murmur Of The World Came To An End”
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