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Dying Awkward Angel

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Новое видео DYING AWKWARD ANGEL



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""Isaiah 53:7", новое видео группы DYING AWKWARD ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Absence Of Light", выпущенного в прошлом году на Extreme Metal Music / Rockshots Records.

Трек-лист:

"Blood Of Your Blood"
"Death Coach"
"Isaiah 53:7"
"Shade"
"Dolls"
"Sancta Sanctorum"
"Absence Of Light"
"Maldita Seas"
"The Dust Devil"
"T.U.S.K."
"The Killing Floor"

Italy's DYING AWKWARD ANGEL Release





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