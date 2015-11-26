Новое видео DYING AWKWARD ANGEL

""Isaiah 53:7", новое видео группы DYING AWKWARD ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Absence Of Light", выпущенного в прошлом году на Extreme Metal Music / Rockshots Records.
Трек-лист:
"Blood Of Your Blood"
"Death Coach"
"Isaiah 53:7"
"Shade"
"Dolls"
"Sancta Sanctorum"
"Absence Of Light"
"Maldita Seas"
"The Dust Devil"
"T.U.S.K."
"The Killing Floor"
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