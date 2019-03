сегодня



Новое видео DYING AWKWARD ANGEL



""Isaiah 53:7", новое видео группы DYING AWKWARD ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Absence Of Light", выпущенного в прошлом году на Extreme Metal Music / Rockshots Records.



Трек-лист:



"Blood Of Your Blood"

"Death Coach"

"Isaiah 53:7"

"Shade"

"Dolls"

"Sancta Sanctorum"

"Absence Of Light"

"Maldita Seas"

"The Dust Devil"

"T.U.S.K."

"The Killing Floor"













+0 -0









просмотров: 140