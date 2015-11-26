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Disciples of Power

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Вышло переиздание DISCIPLES OF POWER



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Divebomb Records выпустили переиздание альбома "In Dust We Trust", прошедшего полный ремастеринг, который сделал Jamie King в The Basement Recording. Новая версия альбома получила новое оформление от Steven'a R. Cobb'a и 16-страничный буклет с лирикой, фотографиями и интервью с Hart'ом Bachmier'ом.

Трек-лист:

“Cursing Of Winter”
“Pharmaceutical Suicide”
“Tripwires”
“In Dust We Trust”
“Armored Ring Of Skull”
“Dimensions Of The Dragon Sky”
“Widow's Web”
“Wartorn”

DISCIPLES OF POWER - In Dust We Trust Reissue Out Now




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