Вышло переиздание DISCIPLES OF POWER



Divebomb Records выпустили переиздание альбома "In Dust We Trust", прошедшего полный ремастеринг, который сделал Jamie King в The Basement Recording. Новая версия альбома получила новое оформление от Steven'a R. Cobb'a и 16-страничный буклет с лирикой, фотографиями и интервью с Hart'ом Bachmier'ом.



Трек-лист:



“Cursing Of Winter”

“Pharmaceutical Suicide”

“Tripwires”

“In Dust We Trust”

“Armored Ring Of Skull”

“Dimensions Of The Dragon Sky”

“Widow's Web”

