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Вышло переиздание DISCIPLES OF POWER
Divebomb Records выпустили переиздание альбома "In Dust We Trust", прошедшего полный ремастеринг, который сделал Jamie King в The Basement Recording. Новая версия альбома получила новое оформление от Steven'a R. Cobb'a и 16-страничный буклет с лирикой, фотографиями и интервью с Hart'ом Bachmier'ом.
Трек-лист:
“Cursing Of Winter”
“Pharmaceutical Suicide”
“Tripwires”
“In Dust We Trust”
“Armored Ring Of Skull”
“Dimensions Of The Dragon Sky”
“Widow's Web”
“Wartorn”
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