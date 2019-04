сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома WOLVENCROWN



Атмосферный блэк металл проект WOLVENCROWN представил обложку и трек-лист дебютного альбома Of Bark and Ash, выход которого намечен на этот год:



“Earth’s Eternal Dawn”

“1194 Pt. I”

“1194 Pt. 2”

“Infernal Throne”

“Of Bark And Ash”

“Towards Broken Depths”

“Destined”

“S.A.D.”











