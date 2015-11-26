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Новое видео BLECKHORN



Группа BLECKHORN, в состав которой входят бывший вокалист Yngwie Malmsteen'a Goran Edman, бывший вокалист HAMMERFALL Magnus Rosén, гитарист Jayce Landberg и барабанщик Birger Löfman (Joe Lynn Turner), опубликовала видео на песню "Dragonfire". Это заглавный трек из нового четырёхпесенного ЕР, который вышел недавно.



Трек-лист:



"Dragonfire"

"Gates Of Valhalla"

"Land Of Glory"

"Ragnarök"













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