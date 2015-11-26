Новое видео BLECKHORN

Группа BLECKHORN, в состав которой входят бывший вокалист Yngwie Malmsteen'a Goran Edman, бывший вокалист HAMMERFALL Magnus Rosén, гитарист Jayce Landberg и барабанщик Birger Löfman (Joe Lynn Turner), опубликовала видео на песню "Dragonfire". Это заглавный трек из нового четырёхпесенного ЕР, который вышел недавно.
Трек-лист:
"Dragonfire"
"Gates Of Valhalla"
"Land Of Glory"
"Ragnarök"
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