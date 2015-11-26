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Bleckhorn

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
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Новое видео BLECKHORN



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Группа BLECKHORN, в состав которой входят бывший вокалист Yngwie Malmsteen'a Goran Edman, бывший вокалист HAMMERFALL Magnus Rosén, гитарист Jayce Landberg и барабанщик Birger Löfman (Joe Lynn Turner), опубликовала видео на песню "Dragonfire". Это заглавный трек из нового четырёхпесенного ЕР, который вышел недавно.

Трек-лист:

"Dragonfire"
"Gates Of Valhalla"
"Land Of Glory"
"Ragnarök"

BLECKHORN Debut





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