сегодня



Новый альбом SXUPERION выйдет весной



SXUPERION выпустит новую работу, получившую название "Endless Spiritual Embodiment", 3 мая на Bloody Mountain Records/



Трек-лист:



“Sacred Chamber Of Enlightenment”

“Phallic Point Of Periapsis”

“Negative Interior Intersection”

“Supposition Course”

“Infinite Ethereal Vault”

“Endless Embodiment”





Endless Spiritual Embodiment by Sxuperion







+0 -0









просмотров: 43