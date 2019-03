сегодня



Новое видео PSYCHOPUNCH



"Down In Flames", новое видео группы PSYCHOPUNCH, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan's Drink", выходящего 22 марта на Massacre Records в честь 20-й годовщины дебютного альбома.



Трек-лист:



CD Digipak

"Down In Flames"

"Straightjacket Hell"

"Goin' Crazy"

"Good For Nothing At All"

"Stranded"

"Dear Life: Sweet Nothing"

"Goodbye Suckerville"

"W.A.J.A.W.A.H.W.I.S.D."

"Cold Heart Disaster"

"Back For Good"



Bonus CD

"Worth The Pain" (Remastered Demo)

"Good For Nothing At All" (Remastered Demo)

"Dying On My Own" (Remastered Demo)

"I Can't Stand Lucy" (Remastered Demo)

"Pleasure Kill" (Remastered Demo)

"I'll Be A Fool If I Let You Walk Away" (Remastered Demo)

"Loser In The End" (Remastered Demo)

"Stranded" (Re-recorded)

"Dying On My Own" (Re-recorded)

"Make Up Your Mind" (Re-recorded)

"Back In The Days" (Re-recorded)

















+0 -0



( 1 )





просмотров: 197