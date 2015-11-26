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L'Ame Immortelle

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14 мар 2019 : 		 Видеоприветствие L'AME IMMORTELLE

29 янв 2015 : 		 Видеопривествие от L`AME IMMORTELLE

12 окт 2014 : 		 Семплы новых песен L'AME IMMORTELLE

6 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома L'AME IMMORTELLE

21 янв 2012 : 		 Новое видео L'AME IMMORTELLE

19 янв 2012 : 		 Фрагмент нового сингла L'AME IMMORTELLE

20 ноя 2011 : 		 Новый альбом L'AME IMMORTELLE выйдет в январе

27 июл 2006 : 		 L'AME IMMORTELLE выход нового альбома в августе

29 апр 2006 : 		 L'ÂME IMMORTELLE: Видео "Dein Herz" в сети

18 мар 2006 : 		 L’AME IMMORTELLE записали новый сингл "Dein Herz“

20 сен 2002 : 		 Hannes покинул L’AME IMMORTELLE

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Видеоприветствие L'AME IMMORTELLE



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В преддверии российского концерта L'AME IMMORTELLE группа записала видеообращение к своим российским фэнам, которое вы можете посмотреть ниже. Напоминаем, что концерт состоится 16 марта в Москве.




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