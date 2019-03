24 мар 2019



SHAGRATH о CHROME DIVISION : «Это всё не ради денег»



Участники CHROME DIVISION — вокалист Eddie Guz и гитарист Shagrath (настоящее имя: Stian Tomt Thoresen; также в DIMMU BORGIR)



О том, что привело в 2004 году к созданию Chrome Division:



Shagrath: «На самом деле эта идея пришла мне в голову ещё в девяносто девятом. После окончания репетиций Dimmu Borgir я и ещё один парень оставались, чтобы поджемовать и опробовать кое-какие риффы, и всё это мы записывали на плёнку у себя в репетиционной. Так что именно с тех самых пор у меня появилось это желание сделать что-то в более рок-н-ролльном ключе, что-то, с чего я продолжаю тащиться с самого нежного возраста. Я вырос на группах вроде KISS и им подобных. Сейчас существует много хороших рок-команд, но, по-моему, слишком многие из них играют в стандартном строе, и уходят, на мой вкус, в какой-то "буги". У меня была идея создать нечто более, нет, не экстремальное, а более тёмное и грязное, чем то, что делали рок-группы вокруг. На тот момент наиболее близкими к подобной идее мне казались Black Label Society. Я помню, у нас был долгий тур Dimmu Borgir по Штатам в рамках Ozzfest. После того, как он закончился, у нас в любом случае должен был быть перерыв, и я связался с нашим предыдущим басистом Björn'ом Luna, и вместе мы начали придумывать идеи, джемовать и т. п. Начали мы с этой самой песни под названием "Chrome Division". Помимо этого я тогда слушал дебютный диск The Carburetors "Pain Is Temporary, Love Is Forever". Это действительно отличный альбом. Эта пластинка настолько меня зацепила, что я слушал её очень долгое время, особенно за рулём. "Нам нужен вокалист с таким же подходом, вокалист с манерой бульдога". Я бы сказал, что сработались мы довольно быстро. Мы дали Eddie эту песню, и он добавил в неё свой фирменный стиль. Дальше всё просто расцвело».



Eddie: «Очень быстро. Мне кажется, спустя пару недель у нас уже было три песни. Это было что-то вроде "Ух ты. Это прям быстро". Мы практически мгновенно нашли свою музыкальную связь, то, как мы хотим звучать. Да, это было очень круто, — то, как начинался этот проект. То, как быстро мы его создали, было просто восхитительно».



Shagrath: «Также была идея сбежать от каждодневной рутины, встречаться раз в неделю и веселиться, хорошо проводить время. С этого всё переросло в большое количество джем-сессий, которые мы записывали и собирали из этого песни. Это рок-н-ролл. Это куда более примитивный, более спонтанный способ создания музыки, без излишнего анализа песен и тому подобного. Если нам что-то нравится, мы работаем с этим. Таким образом, одна песня шла за другой, и за ней ещё одна [смеётся]. Вся группа построена на дружбе и хорошем времяпрепровождении. У нас никогда не было идеи делать из этого что-то большое, зарабатывать на этом деньги и т. п. Здесь во главе угла хорошая тусовка с друзьями, и мы следуем этому принципу до сих пор».



О последнем на данным момент студийном альбоме группы "One Last Ride":



Shagrath: «На самом деле это был материал, который у нас копился уже пару лет, потому что, как я уже сказал, раньше мы встречались и репетировали каждый вторник. В итоге того, что там было, хватило почти на два с половиной часа музыки. Но в то время, когда на вокале был Shady Blue [a.k.a. Athera, ex-Susperia], мы все были очень заняты, и становилось всё труднее и труднее собираться всем даже на один день в неделю. У нас тогда появились другие приоритеты в жизни. Поэтому этот материал просто лежал, ожидая своего часа. Да, я думаю, мы просто концентрировались на других вещах, и был некоторый период времени, когда у нас вообще не было особенного желания вообще что-либо делать. Мой фокус тогда был направлен на работу в Dimmu Borgir, на создание альбома "Eonian", гастроли и прочие дела. Позже я позвонил Damage'y [Kjell Karlsen] — соло-гитаристу, — и мы пришли к выводу, что, раз уж у нас есть два с лишним часа музыки, не стоит этим разбрасываться. Потому что там много хорошего материала. Исходя из этого, мы стали склеивать песни воедино. Некоторые песни были предназначены для Shady Blue — предполагалось, что он будет их петь, и они в своём роде немного выпали из контекста.



У нас появилась идея — я помню, прямо в репетиционной — попросить Shady Blue и Eddie Guz'а записать песню вместе, чтобы каждый спел по одному куплету. Мы подготовили песню, и Eddie приехал на репетицию. Через два часа уже был готов текст [смеётся]. Это, можно сказать, запустило рабочую искру для всех нас. С ним дела делаются как следует [смеётся]. Это очень классно. Это задало тон всей дальнейшей работе».



Eddie: «Он мне позвонил, мы выпили пару банок пива, и он сказал мне: "Я думаю о том, чтобы сделать последний альбом". Я ответил: "Было бы очень здорово, если бы я мог спеть одну песню на последней пластинке". Через пару недель раздался ещё один звонок: "А что бы ты сказал на то, чтобы спеть весь альбом?" Я сказал, что я буду счастлив поработать над последним альбомом Chrome Division. Мы до этого уже успели разобрать несколько песен. Там была одна, которую я должен был исполнить вместе с Shady. Они выслали мне ещё материал, над которым работали Shagrath и Damage. Сам по себе я мужик спонтанный. Если я слышу песню, я хватаю идею и бегу с ней сломя голову. Да, я думаю, с того самого момента всё очень быстро перешло к стадии готовности и началу процесса записи».



O том, почему "The Last Ride" всё-таки стал последним альбомом Chrome Division:



Shagrath: «Я полагаю, что эта мысль пришла мне в голову уже на самом деле пару лет назад, когда я осознал, что мне стало слишком сложно просто выделить три часа в неделю для того, чтобы со всеми встретиться. Со временем ты начинаешь задумываться: "Есть ли ещё смысл вкладывать в это больше времени?" Просто сейчас у каждого другие приоритеты, другие группы, семьи, дети и разные дела. Наверное, на это уже не хватало сосредоточенности. В любом случае это было хорошо. Почти как полный круг. Пять альбомов всё-таки. Изначально мы просто хотели записать одну песню, а в итоге получилось целых пять альбомов».



Eddie: "Когда я начал сочинять тексты для этого альбома, я хотел представить, не знаю уж, получилось ли у меня или нет, но моей идеей было представить на альбоме всю историю Chrome Division. И воздать дань всему, что мы сделали вместе. Я не хотел, чтобы альбом получил какой-то грустный настрой, наоборот, он должен стать напоминанием, памятником. Мы отлично провели время, и вот результат".



Shagrath: «Да, это и стало концепцией "The Last Ride"».



Eddie: «Праздник во всех смыслах».



Shagrath: «Во время первого выступления в этом туре мы встретились со всеми музыкантами, кто играл в Chrome Division. Каждый из них вышел на сцену, чтобы исполнить несколько песен. Это был совершенно особенный момент для всех нас».









"One Last Ride" was released last November via Nuclear Blast.

























