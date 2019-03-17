|
|
|
все новости группы
|
сегодня
SLASH, JOE SATRIANI, BRIAN MAY, JOE BONAMASSA почтили память Дика Дейла
Slash (GUNS N' ROSES), Joe Satriani (CHICKENFOOT), Brian May (QUEEN), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER), Joe Bonamassa (BLACK COUNTRY COMMUNION), Brian Wilson (BEACH BOYS), Stevie Van Zandt и другие отреагировали на известие о смерти "Короля Сёрф-гитары", который ушёл из жизни 17 марта в возрасте 81 года.
Здоровье музыканта было сильно подорвано последние двадцать лет разными болезнями, включая диабет, проблемами с почками и раком прямой кишки. Однако он до последнего оставался в дороге, в этом находя для себя лечение.
«Я не могу остановиться, потому что тогда я умру. Физически и буквально я умру, — говорил он в интервью 2015 года. — Конечно же, я бы хотел быть дома и делать корабли в бутылке и проводить время с моей женой на Гавайях, но мне нужно выступать, чтобы спасти свою жизнь».
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).