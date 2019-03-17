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Dick Dale

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SLASH, JOE SATRIANI, BRIAN MAY, JOE BONAMASSA почтили память Дика Дейла



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Slash (GUNS N' ROSES), Joe Satriani (CHICKENFOOT), Brian May (QUEEN), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER), Joe Bonamassa (BLACK COUNTRY COMMUNION), Brian Wilson (BEACH BOYS), Stevie Van Zandt и другие отреагировали на известие о смерти "Короля Сёрф-гитары", который ушёл из жизни 17 марта в возрасте 81 года.

Здоровье музыканта было сильно подорвано последние двадцать лет разными болезнями, включая диабет, проблемами с почками и раком прямой кишки. Однако он до последнего оставался в дороге, в этом находя для себя лечение.

«Я не могу остановиться, потому что тогда я умру. Физически и буквально я умру, — говорил он в интервью 2015 года. — Конечно же, я бы хотел быть дома и делать корабли в бутылке и проводить время с моей женой на Гавайях, но мне нужно выступать, чтобы спасти свою жизнь».



SLASH, JOE SATRIANI, BRIAN MAY, JOE BONAMASSA, Others React To Death Of DICK DALE

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RIP #DickDale

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