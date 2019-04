сегодня



Новое видео SISTER SHOTGUN



"Sacred Heart", новое видео британской группы SISTER SHOTGUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Fragments", выходящего 19 апреля на Pavement Entertainment.



Трек-лист:



"Sacred Heart"

"She Lives"

"From Ashes"

"Fragments"

"Miss Fortune"

"For The Love Of Hate"

"Kill The Lights"

"Silhouettes"

"Mourning Iris"

"Scorn"

"No Hope" (Bonus Track)













