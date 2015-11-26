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Sister Shotgun

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Страна
United KingdomВеликобритания
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Новое видео SISTER SHOTGUN



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"Sacred Heart", новое видео британской группы SISTER SHOTGUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Fragments", выходящего 19 апреля на Pavement Entertainment.

Трек-лист:

"Sacred Heart"
"She Lives"
"From Ashes"
"Fragments"
"Miss Fortune"
"For The Love Of Hate"
"Kill The Lights"
"Silhouettes"
"Mourning Iris"
"Scorn"
"No Hope" (Bonus Track)

SISTER SHOTGUN Premiers





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