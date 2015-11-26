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Новый сингл FROSTHELM



"Pisslord", новый сингл группы FROSTHELM, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pyrrhic", выход которого запланирован на 23 марта в виде CD, лимитированного делюксового издания на виниле, на кассете и в цифровом виде на Revenger Records.



Трек-лист:



“A Gift Of Razors”

“Serpentine Embrace”

“The Sorceress”

“Pisslord”

“Immortal Nightfall / A Dreamless Lust”

“Pyrrhic I: Hollow”

“Pyrrhic II: Looming Dusk”













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