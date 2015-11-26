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Frosthelm

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Новый сингл FROSTHELM



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"Pisslord", новый сингл группы FROSTHELM, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pyrrhic", выход которого запланирован на 23 марта в виде CD, лимитированного делюксового издания на виниле, на кассете и в цифровом виде на Revenger Records.

Трек-лист:

“A Gift Of Razors”
“Serpentine Embrace”
“The Sorceress”
“Pisslord”
“Immortal Nightfall / A Dreamless Lust”
“Pyrrhic I: Hollow”
“Pyrrhic II: Looming Dusk”

FROSTHELM Releasing Pyrrhic Later This Month; New Single Streaming





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